تعرّفي على أشهر 10 ماسات في العالم

في جولة على أفخم الأحجار الماسية، نتعرّف معاً إلى 10 أغلى ماسات في العام، ونكتشف ميّزاتها والأسماء التي تطلق عليها.

1- ماسة الأمل The Hope Diamond

تُسمى كذلك "جوهرة الملك" The King’s Jewel أو "زرقاء فرنسا" The blue of France. تزن أكثرمن 112 قيراطاً. تعتبر واحدة من أكبر قطع الألماس بالعالم.

2- ماسة اليوبيل الذهبي The Golden Jubilee

تعتبر ماسة اليوبيل الذهبي اكبر ماسة في العالم، عيارها545.67 قيراطاً، اكتشفت عام 1985 في اكبر منجم للماس في جنوب افريقيا.

3- ماسة كالينغام 1 The Cullinan1

تعتبر هذه الماسة اكبر ماسة في العالم وكان يطلق عليها اسم نجمة افريقيا The Great Star of Africa. تزن 3106.75 قيراطاً وهي تشبه ثمرة الكثمرى (الإجاص).

4- ماسة عين الصنم The Idol’s Eye

من أكثر الماسات غموضاً وحيرة. فلغاية اليوم لا أحد يعرف مصدرها الحقيقي. هي ماسة كبيرة بالغة النقاء والصفاء وخالية من العيوب.

5- ماسة روح دي غريسوغونو The Spirit Of de Grisogono

هي أكبر ماسة سوداء في العالم. تبدأ زنتها بـ587 قيراطاً. تحمل هذه الماسة اسم الجواهري السويسري الذي اقتطعها ويمتكلها حالياً احد عملاء سوق الجواهر والحجارة الكريمة.

6- ماسة جبل النور Koh-1-noor, mountain Of Light

من اقدم الماسات المعروفة في العالم. وزنها الأصلي 793 قيراطاً. ولكن بعد صقلها فقدت43 بالمئة من وزنها.

7- ماسة اورلوف The Orlov

تأتي هذه الماسة على شكل نصف بيضة، وتزن 189 قيراطاً الا ان اهم ما يتعلق بها ليس القيمة المادية فقط وانما القيمة التاريخية.

8- الماسة الفلورنسية The Florentine

هي ماسة مفقودة، من أصول هندية. لونها يتراوح بين الأصفر والأخضر. وتزن 137 قيراطاً. وتعرف أيضاً بالأسماء التالية: The Tuscan, the Tuscany Diamond, the Grand Duke of Tuscany.

9- قلب الأبدية The Heart Of Eternity

تزن هذه الماسة 27.64 قيراطاً. هي واحدة من القطع الماسية الملوّنة النادرة. تتميز بلونها الازرق الهادئ والنقي.

10- ماسة موساييف الحمراء The MoussaieFF Red

تزن 5.11 قيراطاً. وهي تأتي على شكل مثلث بلون يميل الى الأحمر الجريء.

سيعجبك أيضاً:

اخترنا لك من الجميلة:

تأثير الأبراج على اختيارك لأكسسوراتك