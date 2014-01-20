مستشار وزيرة الاعلام يعقد اجتماعات مع نادية الجندي ويحيي الفخرانى ونور الشريف

كتب : انتصار حسني منذ 13 دقيقة

عقد المخرج أحمد صقر مستشار وزيرة الاعلام لشئون الدراما عدة لقاءات مع الفنانة نادية الجندى التى تعاقد معها قطاع الانتاج لبطولة مسلسل "أسرار" وهو أول مسلسلات القطاع بنظام الإنتاج المباشر. كما عقد أيضًا عدة لقاءات مع النجوم (يحيى الفخرانى ونور الشريف وليلى علوى وإلهام شاهين) ليكونوا أبطال مسلسلات القطاع فى خطة إنتاج 2014.

وصرح أحمد صقر بأن أولى اهتماماته سداد مستحقات العاملين بقطاع الإنتاج عن المسلسلات السابقة قبل البدء فى تنفيذ أية مشروعات وذلك كما وعدت وزيرة الإعلام بضرورة سداد كافة مستحقات العاملين بالقطاع