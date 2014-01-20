وصفة هندية لشعر طويل وناعم

تتميز ولاية كيرلا في الهند بالعديد من الوصفات والطرق الطبيعية للعناية بالشعر وتغذيته وتطويله؛ فالشعب الهندي بصفة عامة، وشعب كيرلا بصفة خاصة، يعتمدون كلياً على الطرق الطبيعية للعناية بالشعر الذي هو أساس الجمال.

ولأنّ شعب الهند يعتمد بشكل عام في غذائه على الطعام الصحي الغني بالزيوت والنباتات الطبيعية، فإن أبسط الوصفات والطرق الطبيعية للعناية بالشعر تكون ذات نتائج سريعة وتؤثر في فروة الرأس.

ولكي تضمني الحصول على شعر ناعم وطويل كالشعر الهندي، "سيِّدتي نت" ينصحك باتباع أسلوب كيرلا الذي يتكون من ثلاثة مبادئ هي:

1- الغذاء الصحي.

2- الإكثار من شرب الماء.

3- النوم الكافي.

وبعد الالتزام بهذه المبادئ الثلاثة، أنت على استعداد كامل للاستفادة من القناع الطبيعي، الذي يتكون من:

• كوب من التوت الأسود.

• نصف كوب من زيت السمسم.

• 3 بيضات.

الطريقة:

• سخني زيت السمسم في إناء على نار هادئة. ولكن لا تتركيه حتى الغليان، وقومي بوضع بعض حبات الأرز في الزيت. وعندما تبدأ حبات الأرز في الطفو على السطح، أبعديه عن النار، فهو قد أصبح دافئاً.

• اهرسي التوت الأسود جيداً في صحن كبير. ويفضل شراء كمية كبيرة من التوت وهرسها جميعاً، ثم حفظها في الثلاجة ليسهل استخدامها عند تكرار القناع.

• امزجي التوت مع البيض وزيت السمسم، ثم افردي المزيج على شعرك ومرريه بين خصلاته جيداً باستخدام أصابعك، مع ضرورة تدليك فروة الرأس جيداً.

• ضعي فوطة دافئة على شعرك حتى تفقد حرارتها، ثم اعمدي إلى أخرى، وهكذا لمدة ربع ساعة. وإذا كان هذا الأمر متعباً لك، يمكنك أن تغطي شعرك بغطاء الرأس البلاستيكي مع توجيه المجفف الكهربائي عليه.

• استخدمي هذه الوصفة كل يومين من أجل نتيجة مضمونة.

لا يتميز هذا القناع بأنه يساعد في نمو الشعر فحسب، بل يقوم بتغذية الشعر وتخليصه من أكثر المشاكل شيوعاً كالتقصف والجفاف.

تابعي هنا: