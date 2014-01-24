أخبار عاجلة

ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية» -
فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب -
واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا -
تلاوي: الخطاب الديني المُنتقِص لحقوق المرأة لم يتغير -
خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة» -
ياسر قورة يجمع توقيعات النواب ضد فرض ضريبة على ملاك الوحدات السكنية -
صور| سفير «اليورو» ومحافظ المنيا يفتتحان محطة فرز حاصلات زراعية -
قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

إستغاثة مواطن من سوء معاملة رجال الشرطة بالشرقية

  • مصر
  • 34
Google+ Print

كتب/ طه حسين أبو ماجد
تقدم أمس الأحد المواطن سامي محمد عبدالهادي شومان من مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية بشكوي ضد رجال مباحث مشتول السوق الي السيد رئيس منظمة الحريات لحقوق الإنسان بقطاع محافظة الشرقية يستغيث فيها من سوء معاملة نجله المقبوض عليه حيث قام رجال الشرطة بأخذ البطاطين منه في هذا الشتاء وأنهم قاموا بمنع دخول الطعام هذا الي جانب الضرب والسب .
وبناء عليه قام السيد ممثل المنظمة بالمحافظة عبدالحميد شومان بالتوجه الي السيد العقيد محسن قمحاوي مأمور مركز شرطة مشتول للوقوف علي حقيقة الأمر إلا انه لم يوفق في مقابلته كما اجري اتصالا هاتفيا ولم يتحقق الرد وبناء عليه قام ممثل المنظمة بمخاطبة القنوات الرسمية بوزارة الداخلية بعد فشله في التحدث االي مدير أمن الشرقية اللواء سامح الكيلاني ..أبلغ السيد اللواء مساعد وزير الداخلية قطاع حقوق الإنسان بما يدعيه ولي أمر أحد المقبوض عليهم في قسم شرطة مشتوزل السوق أخبره فيها بضرورة تقصي الأمر وإتخاذ اللازم ومنع ما يحدث تجاه أي متهم الذي مهما بلغ جرمه فهو انسان وله حق مكفول وفي حال إدانته سينال العقوبة التي يحددها القانون .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
"شوقي" يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط

"شوقي" يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط

ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط

ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة

ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة