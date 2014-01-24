إستغاثة مواطن من سوء معاملة رجال الشرطة بالشرقية

كتب/ طه حسين أبو ماجد

تقدم أمس الأحد المواطن سامي محمد عبدالهادي شومان من مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية بشكوي ضد رجال مباحث مشتول السوق الي السيد رئيس منظمة الحريات لحقوق الإنسان بقطاع محافظة الشرقية يستغيث فيها من سوء معاملة نجله المقبوض عليه حيث قام رجال الشرطة بأخذ البطاطين منه في هذا الشتاء وأنهم قاموا بمنع دخول الطعام هذا الي جانب الضرب والسب .

وبناء عليه قام السيد ممثل المنظمة بالمحافظة عبدالحميد شومان بالتوجه الي السيد العقيد محسن قمحاوي مأمور مركز شرطة مشتول للوقوف علي حقيقة الأمر إلا انه لم يوفق في مقابلته كما اجري اتصالا هاتفيا ولم يتحقق الرد وبناء عليه قام ممثل المنظمة بمخاطبة القنوات الرسمية بوزارة الداخلية بعد فشله في التحدث االي مدير أمن الشرقية اللواء سامح الكيلاني ..أبلغ السيد اللواء مساعد وزير الداخلية قطاع حقوق الإنسان بما يدعيه ولي أمر أحد المقبوض عليهم في قسم شرطة مشتوزل السوق أخبره فيها بضرورة تقصي الأمر وإتخاذ اللازم ومنع ما يحدث تجاه أي متهم الذي مهما بلغ جرمه فهو انسان وله حق مكفول وفي حال إدانته سينال العقوبة التي يحددها القانون .

شبكةعيونالإخبارية

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