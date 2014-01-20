للرفاهيّة عنوان في "مطار دبي الدولي"

للاستمتاع بتجربة لا مثيل لها، خصوصاً في داخل المطار، أنشأت "طيران الإمارات" صالتي استقبال حصريتين في "مطار دبي الدولي"، لتقدّم لركّاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال مجموعة من التسهيلات المترفة، فضلاً عن جسور جوية خاصّة للعبور إلى الطائرة.

"سيدتي نت" يطلعك على أبرز الخدمات، في هذا المكان:

في الصالة المخصّصة لركاب الدرجة الأولى، يمكن اختيار واحدة من بين بقع ثلاث مخصّصة للجلوس، إذ تحظى كلّ منها بأجواء محدّدة، على غرار العربية والآسيوية والمغولية، أما الصالة المخصّصة لدرجة رجال الأعمال، فديكورها يرتكز حول العناصر الأربعة التالية: النار والماء والهواء والأرض.

وتقع هاتان الصالتان في مجمع "كونكرس أي"، أي المجمع الوحيد المكرّس لغرص استقبال طائرة "إيرباص" A380. وتمتدّ كلّ صالة على طبقة خاصّة من المجمع المكوّن من 11 طبقة، علماً أن تلك المعدّة لركّاب الدرجة الأولى تغطّي مساحة 12 ألف و428 متراً مربعاً في الطبقة الثانية، فيما تلك التي يلجها ركّاب درجة رجال الأعمال تغطي 16 ألف و533 متراً مربعاً في الطبقة الثالثة.

وتقدّم كلّ منهما مجموعة منوّعة من الأطباق العالميّة الشهيّة التي ترضي كلّ لأذواق، بالإضافة إلى قسم للعصائر، مع "كوكتيلات" الفاكهة الطازجة.

وللمساعدة في التخفيف من ضغوط السفر، يمكنك الاسترخاء في منتجع "تايملس سبا"، في ظلال العلاجات التجميلية، وخدمات تصفيف الشعر وجلسات التدليك.

ويمكن الاتصال بشبكة الإنترنت والتواصل مع باقي العالم عبر خدمة "واي فاي" المجانية ومراكز العمل المجهزة والمناطق المخصصة لمشاهدة التلفاز ومرافق إعادة الشحن لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الجوالة.

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