أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للدخل الذي أقره مجلس الوزراء على جميع العاملين

Google+ Print
الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للدخل الذي أقره مجلس الوزراء على جميع العاملين الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للدخل الذي أقره مجلس الوزراء على جميع العاملين

الدكتور-محمد-مختار-جمعة-مبروك-وزير-الأوقاف

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تطبيق الحد الأدنى للدخل الذي أقره مجلس الوزراء على جميع العاملين بالأوقاف من أحدث عامل معين إلي وكيل أول الوزارة ، مؤكدا أن الجميع سيستفيدون من تطبيق الحد الأدنى
> وأوضح وزير الاوقاف فى تصريح له اليوم الاثنين أن تطبيق الحد الأدنى ليس بديلا عن كادر الأئمة الذي يجرى إعداده حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وبمشاركة نقابة الدعاة ، مبينا أن الجميع يعملون بجد لإنهاء قواعد البيانات التي يتم الصرف على أساسها .
> وطالب الدكتور مختار جمعة وكلاء الوزارة ومديري المديريات الإقليمية سرعة موافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية للوزارة بقواعد البيانات المطلوبة في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 29 يناير الحالى حتى يتسنى للوزارة إنجاز الكادر قبل موعد الشهرين الذي أعلنته الوزارة سابقا .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا