الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للدخل الذي أقره مجلس الوزراء على جميع العاملين

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تطبيق الحد الأدنى للدخل الذي أقره مجلس الوزراء على جميع العاملين بالأوقاف من أحدث عامل معين إلي وكيل أول الوزارة ، مؤكدا أن الجميع سيستفيدون من تطبيق الحد الأدنى

> وأوضح وزير الاوقاف فى تصريح له اليوم الاثنين أن تطبيق الحد الأدنى ليس بديلا عن كادر الأئمة الذي يجرى إعداده حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وبمشاركة نقابة الدعاة ، مبينا أن الجميع يعملون بجد لإنهاء قواعد البيانات التي يتم الصرف على أساسها .

> وطالب الدكتور مختار جمعة وكلاء الوزارة ومديري المديريات الإقليمية سرعة موافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية للوزارة بقواعد البيانات المطلوبة في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 29 يناير الحالى حتى يتسنى للوزارة إنجاز الكادر قبل موعد الشهرين الذي أعلنته الوزارة سابقا .

أ ش أ