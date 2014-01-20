أمن الغربية يضبط عاطلين وهروب آخر بعد اغتصابهم طالبة بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط عاطلين وتمكن الثالث من الهرب بعد قيامهم باختطاف طالبة بقرية شبرا النملة مركز طنطا وتوثيقها بالحبال وهتك عرضها داخل مزرعة .

كان اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا عن بلاغ أحمد رمضان شعبان غنيم، 48سنة عامل، مقيم بقرية شبرا النملة يفيد بخروج نجلته منيرة “14سنة” طالبة من المنزل لقضاء بعض المتطلبات، ولم تعد إلى المنزل، واتهم أحمد (م ز 15سنة) طالبًا بتحريضها على ذلك والزواج منها عرفيا وتم ضبط المتهم، ونفى المتهم ما نسب إليه، وبعرضه على النيابة قررت إخلاء سبيله.

وفى وقت لاحق، حضرت الغائبة لمركز شرطة طنطا، وقالت إنها عقب عودتها من الدرس، قام شخص يدعى طلبة إ ع م 20سنة عاطل له معلومات متنوع مقيم بقرية منيل الهويشات، باصطحابها داخل دراجة نارية “توك توك” كرها عنها إلى إحدى المزارع، وبرفقته شخصان آخران، وقاموا بهتك عرضها وتوثيقها بالحبال داخل المزرعة.

> فتم تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين قاده اللواء علاء السباعى، مدير المباحث الجنائية، ضم العميد أسعد الذكير محمد رئيس مباحث المديرية والعقيد خالد عبد الحميد، رئيس قسم مكافحة جرائم النفس وضباط المباحث الجنائية والمقدم سامى الروينى، رئيس مباحث مركز طنطا ومعاونه النقيب أحمد عليمى،

تم ضبط المتهم طلبة إ ع والدراجة المستخدمة فى الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك والمتهمين أحمد ا س 20سنة سائق، وم إ أ 20سنة عاطل، وتم ضبط المتهمين الأول والثاني واعترفا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك والمتهم الثالث الهارب، تحرر المحضر 518 إدارى مركز طنطا وتباشر النيابة العامة التحقيق .