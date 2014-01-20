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بالصور.. المعهد المصرى الديمقراطى ينظم محاضرة توعية بعنوان “المنظمات الدولية”

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بالصور.. المعهد المصرى الديمقراطى ينظم محاضرة توعية بعنوان “المنظمات الدولية” بالصور.. المعهد المصرى الديمقراطى ينظم محاضرة توعية بعنوان “المنظمات الدولية”

محاضرة “المنظمات الدولية” بالمعهد المصرى الديمقراطى

أقام المعهد المصرى الديمقراطى ، أمس السبت 19 يناير 2014 ، محاضرة عن ( المنظمات الدولية ) ، تناولت المحاضرة : تعريف المنظمات الدولية والمحددات الخاصة ببناء منظمة ذات سيادة ، وتتمتع شخصية قانونية مستقلة تكون بمثابة دستور منظم لكيان التنظيم الدولى .

مع تناول الأهداف الخاصة بنشأة المنظمات الدولية والظروف الخاصة بنشأة المنظمات ومراحل تطورها ، إضافة الى بيان التصنيفات الخاصة بالمنظمات الدولية بناء على معايير العضوية والاختصاص والسلطات وصولا الى أشكال التعاون ما بين المنظمات المختلفة وهيئة الامم المتحدة . ، قدم الورشة : أ.ايمان زهران – الباحثة السياسية والمدربة بالمعهد المصرى الديمقراطى.

تأتى هذة الورشة ضمن عدد من المحاضرات المتعلقة بالتوعية السياسية والتى يقدمها المعهد دوريا كل شهر .

يذكر ان المعهد المصرى الديمقراطى هو هيئة بحثية سياسية مستقلة من عام 2009 …. أسسها مجموعة من الشباب المصرى المهتم بالعمل العام … الناشط سياسيا …المحب لوطنة …المؤمن باهمية دور الشباب فى الاصلاح و التغيير و التطوير .

يهدف المعهد الى العمل على نشر قيم الديمقراطية والتسامح وحقوق الانسان بين جماهير الشعب المصري – التواصل بشكل مستمر مع الدول التي سبقتنا في مضمار الديمقراطية ونقل خبراتهم للمجتمع السياسي المصري – رفع الوعي السياسي العام وخاصة بين الشباب وخلق كوادر سياسية واجتماعية وفنية قادرة على قيادة التحول الديمقراطي في مصر – جذب المواطنين المصريين من مختلف الفئات والانتمائات لمجال العمل العام – خلق قنوات تواصل بين الشباب المصري والدولة وخاصة بإستخدام وسائل الاعلام الاجتماعي – متابعة وتقييم عملية التحول الديمقراطى .

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