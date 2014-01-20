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وزير الأوقاف: تطبيق الحد الأدنى على العاملين ليس بديلا عن"الكادر"

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وزير الأوقاف: تطبيق الحد الأدنى على العاملين ليس بديلا عن"الكادر" وزير الأوقاف: تطبيق الحد الأدنى على العاملين ليس بديلا عن"الكادر"

أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، أن تطبيق الحد الأدنى الذى أقره مجلس الوزراء، سيطبق على جميع العاملين بالأوقاف من أحدث عامل معين إلى وكيل أول الوزارة، لافتا أن الجميع سيستفيدون من تطبيق الحد الأدنى.

وأضاف وزير الأوقاف فى بيان له:"تطبيق الحد الأدنى ليس بديلاً عن كادر الأئمة الذى يجرى إعداده حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وبمشاركة نقابة الدعاة، والجميع يعملون بجد لإنهاء قواعد البيانات التى يتم الصرف على أساسها".

ونبه الوزير على وكلاء الوزارة ومديرى المديريات الإقليمية، سرعة موافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية للوزارة بقواعد البيانات المطلوبة فى موعد أقصاه الأربعاء 29 يناير الجارى، حتى يتسنى للوزارة إنجاز الكادر قبل موعد الشهرين الذى أعلن عنه سابقًا فى المؤتمر الصحفى بمجلس الوزراء يوم الخميس الماضى.

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