أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

هرمون اللبن من أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية

Google+ Print
هرمون اللبن من أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية هرمون اللبن من أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية

بعد فطام الطفل من الرضاعة، قد يحدث خلل فى بعض الهرمونات فى جسم السيدات، وذلك قد يؤدى عدم انتظام الدورة الشهرية.

توضح الدكتورة يسرا لاشين، مدرس أمراض النساء والتوليد فى قصر العينى, أن عدم انتظام الدورة الشهرية بعد فطام الطفل من الرضاعة قد يكون بسبب هرمون اللبن، وأن الجسم لم يتمكن من التخلص منه بعد.

وأكدت "لاشين" أن هرمون اللبن من الممكن أن يكون منسوبه عاليا فى الجسم، لذا تنصح السيدات بأنه لابد أن تقوم بتحليل هرمون البرولاكتين (هرمون اللبن)، ولو كان منسوب الهرمون عاليا لابد من الذهاب إلى الطبيب لكى يقوم بعلاجها عن طرق دواء يساعد على انخفاض نسبة الهرمون، وبعد ذلك سوف تنتظم الدورة الشهرية.

لمزيد من أخبار الصحة

الرياضة والتغذية السليمة أهم النصائح لطفل المصاب بالسكر

تعرف على طرق علاج مرض فرط تعرق اليدين

آلية التركيز تشبه اتحاد إذاعات الراديو على نفس الموجة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365