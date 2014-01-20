هرمون اللبن من أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية

بعد فطام الطفل من الرضاعة، قد يحدث خلل فى بعض الهرمونات فى جسم السيدات، وذلك قد يؤدى عدم انتظام الدورة الشهرية.

توضح الدكتورة يسرا لاشين، مدرس أمراض النساء والتوليد فى قصر العينى, أن عدم انتظام الدورة الشهرية بعد فطام الطفل من الرضاعة قد يكون بسبب هرمون اللبن، وأن الجسم لم يتمكن من التخلص منه بعد.

وأكدت "لاشين" أن هرمون اللبن من الممكن أن يكون منسوبه عاليا فى الجسم، لذا تنصح السيدات بأنه لابد أن تقوم بتحليل هرمون البرولاكتين (هرمون اللبن)، ولو كان منسوب الهرمون عاليا لابد من الذهاب إلى الطبيب لكى يقوم بعلاجها عن طرق دواء يساعد على انخفاض نسبة الهرمون، وبعد ذلك سوف تنتظم الدورة الشهرية.

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