Beyonce تحيي عيد ميلاد Michelle Obama

قامت Beyonce بإحياء حفلة عيد الميلاد الخمسين للسيدة الأولى Michelle Obama في 17 كانون الثاني في البيت الأبيض.

وكانت ليلة السبت حاشدة بالـ500 شخص الذين تمت دعوتهم لحضور عيد ميلاد السيدة الأمريكية الأولى، وعلى رأسهم Hillary Clinton والموسيقي Paul McCartney، بالإضافة إلى العديد من الوجوه البارزة مثل Michael Jordan، Stevie Wonder وGladys Knight.

وحسب موقع "PEOPLE" أنّ المدعوين صرّحوا بأنّهم يقضون وقتاً ممتعاً، إذ قال أحدهم: "نحن عددنا في القاعة 500 شخص، ولكننا نشعر بأننا أكثر".

ولم يفوّت الرئيس Barack Obama السهرة فتوّجه إلى زوجته بكلمة كانت مؤثرة في الجميع، مسترجعاً من خلالها النظرة الأولى التي جمعتهما حين بدأ يكدّه العرق، وشاكراً صبرها عليه في بعض المواقف.

يُذكر أنّ Michelle Obama انضمت مؤخراً إلى الرابطة الأمريكية للمتقاعدين، وحصلت على بطاقة العضوية AARP.

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