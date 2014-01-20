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إستوحي إطلالتك بالحجاب من عرض Versace لربيع و صيف 2014

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إستوحي إطلالتك بالحجاب من عرض Versace لربيع و صيف 2014 إستوحي إطلالتك بالحجاب من عرض Versace لربيع و صيف 2014

افتتح يوم البارحة أسبوع الموضة الباريسي للأزياء الراقية "الكوتور" لموسم ربيع وصيف 2014 بأحد أهم العروض وأبرزها، وهو عرض دار "Versace"، وقد أبهرتنا بمجموعة رائعة من الأزياء الأخاذة التي عرفت عنها.
بدأ العرض بعدد من البدل والفساتين القصيرة الموصولة بغطاء للرأس، بحيث يمكن أن تستوحي منها إطلالة في غاية الأناقة بالحجاب، وقد لفتتنا القصات المتقنة والتفاصيل الجذابة التي اعتمدتها دوناتيلا في تصاميمها لهذا الموسم، حيث حرصت على أن تظهر قوة المرأة وجمالها في الوقت ذاته.
وقد أعجبنا من ناحية أخرى بالتنوع في هذه المجموعة، إذ احتوت على عدد من البدل الرسمية ذات التفاصيل الأنيقة، وفساتين الكوكتيل المميزة بقصاتها الفريدة، وبالتأكيد فساتين السهرات المناسبة للسجادة الحمراء التي نالت استحسان العديد من متابعينا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبالحديث عن فساتين السهرات، يجب أن نشيد بتصاميمها المميزة المطرزة بدقة بالخرز، والمزينة بقطع صغيرة من الجلد، كما تنوعت ألوانها بين الأخضر، والبرتقالي الأرجواني، بالإضافة إلى الأبيض والأسود.
اتجهت الأضواء قبل بداية العرض نحو هيفاء وهبي و المغنية Lady Gaga التي حضرت العرض باعتبارها الوجه الإعلاني للدار، وعلى الرغم من أن المعجبين بها تداولوا خبر ظهورها كعارضة أزياء على منصة العرض، إلا أنها اكتفت بتشجيع صديقتها دوناتيلا، ووقفت تكريماً لها بعد نهاية العرض.
شاهدي صور مجموعة "Versace " للأزياء الراقية "الكوتور" لموسم ربيع وصيف 2014.

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سيدتي

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