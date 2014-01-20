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هكذا حضرت Salma Hayek عرض Saint Laurent للأزياء الرجالية

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هكذا حضرت Salma Hayek عرض Saint Laurent للأزياء الرجالية هكذا حضرت Salma Hayek عرض Saint Laurent للأزياء الرجالية

تقمصت الممثلة الجميلة Salma Hayek شخصية رجل أنيق لتحضر عرض Saint Laurent للأزياء الرجالية لموسم خريف وشتاء 2014 ، حيث اختارت النجمة أن تظهر بلوك رجالي وارتدت بدلة رسمية جميلة بلون كحلي داكن .
أضافت Salma Hayek لمستها الأنثوية الناعمة ببروش براق مثبت على ياقة البدلة مع أقراط ماسية لماعة الى جانب الحقيبة الصغيرة ذات اللون الفضي، وأكملت اللوك بأحمر شفاة بلون أحمر مشرق. أما بالنسبة للمجموعة المعروضة فقد احتوت على عدد من البدل الرسمية ذات الألوان الكلاسيكية ولم تخل من لمسة المصمم هادي سليمان الجريئة على طريقة نجوم الروك .

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سيدتي