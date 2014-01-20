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لماذا Olivia Palermo هي الأكثر أناقة؟

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لماذا Olivia Palermo هي الأكثر أناقة؟ لماذا Olivia Palermo هي الأكثر أناقة؟

بعد أن احتلت النجمة "أوليفيا باليرمو" Olivia Palermo المرتبة الثالثة على لائحة النجمات الأكثر أناقة لعام 2013، وفق مجلة Grazia، وذلك بفضل إطلالات الأنيقة والمتعدّدة خلال هذا العام، لا بد من أن نبحث بأبرز الأسباب التي وقفت وراء منحها هذا اللقب.
1- بداية، تتسم إطلالات أوليفيا جميعها بالأناقة. ومن النادر جداً، أن نراها في لباس رياضي تعتمر قبعة! حتى في أوقاتها الخاصة وإطلالاتها النهارية، تسعى أوليفيا الى اختيار أزياء عصرية، مريحة، ولكن أنيقة في الوقت نفسه.
2- تعتبر أوليفيا باليرمو من النجمات المتجدّدات دائماً. فهي لا تخشى تجربة تصاميم غريبة وجديدة. وقد برهنت عن هذه الجرأة في إطلالات متعدّدة لها.
3- هي قادرة على ارتداء القطعة نفسها في أكثر من مناسبة، ومنحها لمسة جديدة بحيث تكون مصدر إلهام للواتي ليس لديهن مجموعة متنوعة من الملابس.
4- تتمتّع بذوق رفيع جداً، بحيث تختار أجمل القطع التي تقدّمها الدور العالمية. حتى أنها لا تتردد بقصد متاجر شعبية كـZara وTop Shop لتنتقي من مجموعاتها قطعاً لافتة وفريدة.

 

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