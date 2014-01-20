إحالة قضية عودة مصنع أسمنت أسيوط للدولة إلى محكمة القضاء الإداري

أحالت محكمة استئناف أسيوط الدائرة العاشرة مدني برئاسة المستشار حمدي طه خليل الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 ق ضد على العدوي وآخرين والخاصة بعودة مصنع أسمنت أسيوط” سيمكس ” للدولة، وكذلك عودة العاملين إلى محكمة القضاء الإداري وقبول الاستئنافين شكلًا وإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة، وتحديد جلسة للخصوم كانت الجلسة قد شهدت حضورًا من مكثفًا من قبل عمال المصنع المحالين للمعاش بحضور خالد علي المرشح السابق للرئاسة وعلى العدوي مقدم الدعوى .

ومن جانبه قال خالد علي المحامي والمرشح السابق للرئاسة إنه لن يقبل هذا الحكم وسوف يتقدم برفع قضية بمجلس الدولة بالقاهرة .

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