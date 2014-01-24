أبو النصر والبتيتي يفتتحان الملتقي التوظيفي بتعليم بني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن التعليم مشروع قومي وأن تقدم الأمم ورقيها مرهون بنظامها التعليمي مشيرا إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين وضع المعلم باعتباره من الركائز الأساسية لتطوير التعليم وان الدستور الجديد حدد ميزانية التعليم بـ 4 % كحد أدنى من الدخل القومي وليست الموازنة العامة تزيد حتى تقارب المستويات العالمية من مخصصات التعليم في هذه الدول ,,, كما أن إستراتيجية الوزارة تستهدف بناء 10 آلاف مدرسة حتى عام 2017م بدء التنفيذ بـ 3 آلاف مدرسة كمرحلة أولى ,, هذا بالإضافة إلى تثبيت 74 الف مدرس على مستوى الجمهورية

وأشار الوزير إلى وجود آلاف من الطلاب الذين يتمتعون بمواهب مميزة داخل مدارس التعليم الفني، وكذلك العديد من الابتكارات التي خرجت من أحضان التعليم الفني،مطالبا بضرورة وأهمية توفير الاهتمام والرعاية لهؤلاء الطلاب.

وأشاد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف أن وحدات التوظيف وفرت أكثر من 1500 فرصة عمل خلال الفترة السابقة، بالشراكة مع مشروع دعم التنافسية بالوزارة وبمشاركة الجانب الأمريكي مطالبًا رجال الأعمال والصناعة بالمساهمة في تطوير ودعم منظومة التعليم الفني بمعالمها.

جاء ذلك خلال الملتقي التوظيفي الأول وحضره المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف وشهده وليام باترسون مدير المكتب الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية ود/ إبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ود/ محمد فوزي المسئول عن وحدات التوظيف المدرسية ورمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم ببني سويف والمهندس/ احمد عبد الغني مدير عام إدارة التعليم الفني ببني سويف ومشاركة ما يقارب 30 شركة من داخل وخارج المحافظة، وذلك ضمن برنامج دعم التنافسية المصرية الذي يساهم في تدريب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم.

وكان الوزير والمحافظ قد قاما بافتتاح معرض الملتقي التوظيفي وتفقد امتحانات مدارس الشروق التجريبية والإعدادية المشتركة بمدينة بني سويف بشرق النيل .

شبكةعيونالإخبارية

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