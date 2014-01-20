أبو الليف ينقذ مهرجان الغردقة

افتتح أمس مهرجان الغردقة الدولي للأسبوع الثقافي الروسي السادس فعالياته في احتفال كبير، بدأ بعروض للأطفال ثم عرض لفتيات من روسيا يلعبن بالنيران ثم حضرت الفنانة لقاء سويدان والمذيع أحمد علاء ليعلنا فعاليات حفل الافتتاح.

تحدث في بداية الحفل دكتور فتحي طوغان رئيس المهرجان عن عمق العلاقات المصرية الروسية والتحولات في هذه العلاقة التي جعلتها علاقة تاريخية مميزة بين البلدين، وهو ما يسعى المهرجان في دوراته المختلفة لتتويجه والتأكيد عليه.

ثم صعد إلى المسرح حسام عبد الله رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان، وحرص على الترحيب بالفنانين والإعلاميين الحاضرين كما توجه بالشكر لكل من بذل مجهوداَ ليخرج المهرجان بهذه الصورة المميزة، ثم أعلن عبد الله انطلاق الدورة السادسة من المهرجان بشكل رسمي.

شارك في إحياء حفل الافتتاح فرقة "بركشن شو" وسوسكا أول مطربة راب مصرية، بالإضافة إلى المطربة ريهام حلمي وكان من المتوقع أن يشارك المطرب الشعبي حجازي متقال في إحياء حفل الافتتاح، إلا أنه لم يتمكن من الحضور في موعد طائرته ما دفعه إلى تأجيل حضوره يوما كاملا، إلا أن الفنان أبو الليف كان هو نجم حفل الافتتاح.

نادر ابو الليف أشعل حماس الالاف من جمهور الغردقة بأغانيه وظلو جميعا يغنون ويرقصون معه.

استمرت فعاليات المهرجان الذي أقيم في مارينا اليخوت في الغردقة ما يقرب من خمس ساعات، كانت مليئة بالفقرات التي امتعت جمهور الغردقة من المصريين والأجانب.