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"جيل" لزج يتجمد خلال بضعة ثوان لعلاج جروح الأوعية الدموية والقلب

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"جيل" لزج يتجمد خلال بضعة ثوان لعلاج جروح الأوعية الدموية والقلب "جيل" لزج يتجمد خلال بضعة ثوان لعلاج جروح الأوعية الدموية والقلب

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى تطوير لصق جراحى ذات مقاومة عالية، لعلاج جرح الأوعية الدموية أو القلب، وذلك أثناء الحالات الحرجة التى تتطلب الدخول لتوقف الدم السائل من الجرح.

وهذا اللصق عبارة عن جيل لزج يتجمد خلال بضعة ثوان مصنوع من مركب كيمائى مكثف بعد تسليط نشاطى شعاعى عليه لفترة قصيرة، ومن مميزاته أنه لا يؤثر على تدفق الدم وعملية الدورة الدموية فى الجسم.

وأجريت التجارب على مجموعة من الخنازير لعلاج جرح فى القلب، وتجرى حاليا التجارب قبل اختبارها على الإنسان.

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