تفحم سيارة وإصابة شخصين بحروق في سوهاج بسبب ماس كهربائي

أدي ماس كهربائي إلي احتراق سيارة بالكامل وإصابة قائدها ومرافقه بحروق نارية متفرقة بالجسم, تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطار من مركز شرطة جرجا بنشوب حريق بسيارة علي الطريق الزراعي السريع بالبربا .

وتبين نشوب الحريق بسيارة بيجو 504 وتفحمها بالكامل وإصابة قائدها علي صادق صابر 45 مقيم أولاد بهيج العسيرات وإصابة أحمد محمد الصغير 40 عامل من مستقلي السيارة بحروق نارية متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابهما وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي .

وبسؤال بعض الأهالي من المنطقة قرروا بأنه أثناء سير السيارة فوجيء قائدها بأحد المطبات الصناعية ولم يتمكن من مفاداته مما أدي لانفجار إطارها الأمامي الأيسر وحدوث ماس كهربائي بها واشتعال النيران وتفحمها وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتصرف .