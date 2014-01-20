19 متوفي الحصيلة النهائية لحادث تصادم أمس بالطريق الغربي بأسوان

بلغت الحصيلة النهائية لحادث التصادم الذى وقع مساء أمس بالطريق الصحراوي الغربي بأسوان 19 وفاة ومصاب واحد فى حالة خطرة وكان اللواء حسن السوهاجي مدير أمن اسوان تلقى إخطارا من مامور مركز إدفو بوجود حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بمنطقه الكرابلة ووجود متوفيين .

وبالفحص تبين حال سير السياره رقم 13475 نقل سوهاج قياده المدعو محمد بلال ابو المجد قادما من الاقصر اتجاه اسوان فوجيء بقدوم السياره رقم ص و ا 4661 قياده المدعو احمد بهاء عبدالعظيم وبصحبته 17 شخص في الاتجاه المقابل وادي الي الاصطدام بها وجها بوجه وأسفر الحادث عن: مصرع 19 شخصًا هم: محمود إبراهيم سلمان حسن «42 سنة»، عامل، ومحمد حسن محمد صالح «30 سنة»، عامل، وعلى عمر عرابى «45 سنة»، عامل، وسلمى عبد العال حسن «18 سنة»، ربة منزل، وعبد الله محمود غندور «13 سنة»، طالب، وعمر محمد محمد صالح «26 سنة»، مجند بالقوات المسلحة، وليلي سيد حسين «50 سنة»، ربة منزل، ونورا عبد الوهاب علام «9 سنوات»، طالبة، جميعهم مقيمين في قرية المنصورية التابعة لمركز دراو.

كما أسفر الحادث عن مصرع خالد محمد جمعة سعد «26 سنة»، عامل، وليلي محمد نجيب فراج «30 سنة»، ربة منزل، وأحمد محمد أبوزيد «40 سنة»، حارس عقار، وعلاء محمد أبو زيد إبراهيم «5 سنوات»، ومحمد محمد أبو زيد إبراهيم «8سنوات»، ونادية محمد أبوزيد إبراهيم سليمان، ربة منزل، وأحمد بهاء الدين عبدالعظيم «28 سنة»، سائق، وجميعهم مقيمين بقرية بنبان قبلى التابعة لمركز دراو، وسمير فتحى عبد الحارث درويش «28 سنة»، مقيم بالرقبة التابعة لمركز دراو، وصالح شعبان عبد المعطى أحمد «22 سنة»، مجند بالقوات المسلحة مقيم بالعجوزة الجيزة، وعلياء صالح حسن «50 سنة»، ربة منزل، مقيمة إمبابة الجيزة، ومحمد بلال أبو المجد «42 سنة»، سائق، مقيم طما محافظة سوهاج.

فيما أصيب شخص آخر مجهول الاسم، وهو في حالة غيبوبة تامة، وتم نقله إلى مستشفى إدفو المركزي، ثم تحويله إلى مستشفى الأقصر الدولي .