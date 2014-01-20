بدء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالغربية

بدأ منذ قليل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالغربية امتحانات اليوم الثانى من التيرم الأول فى مادتى الدراسات الاجتماعية، والتى تشمل التاريخ والجغرافيا وسط تعزيزات أمنية مشددة، على أن تبدأ اللجنة الثانية فى مادة التربية الفنية "الرسم".

كان الطلاب قد أعربوا عن سعادتهم أول أمس فى اليوم الأول من الامتحانات بسبب سهولة امتحانات اللغة العربية، والتعبير والتربية الإسلامية، والتى جاءت فى مستوى الطالب المتوسط.

وجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، قد رفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية فى التيرم الأول للعام الدراسى 2013/2014.

ومن جانبها، أكدت فاطمة خضر وكيل وزارة التربية بالغربية، أن مديرية أمن الغربية تقوم بالإشراف على نقل وتأمين أسئلة وأجوبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية، بناءً على بروتوكول تعاون مسبق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن الغربية.

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