الطب بيطري بجامعة أسيوط تنظم قافلة علاجية بالوادي الجديد‎

تنظم كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط قافلة بيطرية علاجية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالوادي الجديد.

صرح بذلك الدكتور محمد بشير مديرعام الطب البيطري بالمحافظة ، وقال أن القافلة البيطرية تبدأ عملها فى الفترة من الخامس والعشرين وحتى التااسع العشرين من يناير الجارى ، بالكشف على الثروة الحيوانية بقرى أسمنت بالداخلة يوم الخامس والعشرين من يناير الجارى ثم قرية الجديدة بالداخلة ثم قرية جورمشين بباريس وقرى الشركة 55 بالخارجة.

وأضاف بشير ان فريق العمل من الأطباء من كلية الطب البطرى جامعة أسيوط سيعقدون سلسلة من الندوات لمربى الثروة الحيوانية ومحاضرات عملية لطلاب كلية الطب البيطرى بالوادى الجديد.