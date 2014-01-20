أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اختطاف مسؤول كوري في ليبيا

Google+ Print
اختطاف مسؤول كوري في ليبيا اختطاف مسؤول كوري في ليبيا

ارشيفية

 

تعرض مسؤول من كوريا الجنوبية إلى الاختطاف، مساء أمس الأحد، على يد مجهولين في مدينة طرابلس الليبية.

وأعلنت كوريا الجنوبية الاثنين، أن ممثلا للحكومة في مجال التجارة اختطف في ليبيا التي تشهد اضطرابات منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في أكتوبر 2011.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربية إن هان سيوك-وو، رئيس وكالة الترويج للاستثمارات والتجارة الكورية في ليبيا، اختطف صباح الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن هان خطف مساءأمس الأحد من قبل 4 أشخاص مجهولين في طرابلس وهو عائد إلى منزله.

وأضافت أن هان يعمل في طرابلس لحساب الوكالة منذ عام 2012.

يذكر أن مسلحين اختطفوا، الجمعة، إيطاليين يعملان في شركة للأعمال العامة في نفس المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا