اختطاف مسؤول كوري في ليبيا

تعرض مسؤول من كوريا الجنوبية إلى الاختطاف، مساء أمس الأحد، على يد مجهولين في مدينة طرابلس الليبية.

وأعلنت كوريا الجنوبية الاثنين، أن ممثلا للحكومة في مجال التجارة اختطف في ليبيا التي تشهد اضطرابات منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في أكتوبر 2011.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربية إن هان سيوك-وو، رئيس وكالة الترويج للاستثمارات والتجارة الكورية في ليبيا، اختطف صباح الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن هان خطف مساءأمس الأحد من قبل 4 أشخاص مجهولين في طرابلس وهو عائد إلى منزله.

وأضافت أن هان يعمل في طرابلس لحساب الوكالة منذ عام 2012.

يذكر أن مسلحين اختطفوا، الجمعة، إيطاليين يعملان في شركة للأعمال العامة في نفس المنطقة.