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ضبط 6 قراريط مزروعة بنبات البانجو بقنا

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ضبط 6 قراريط مزروعة بنبات البانجو بقنا ضبط 6 قراريط مزروعة بنبات البانجو بقنا

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 6 قراريط مزروعة بنبات البانجو وسط زراعات القمح مملوكة لأحد المزارعين بقرية الزوايدة بمركز نقادة.

كان قد تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا اخطارا بضبط كمية من نبات البانجو مزروعة وسط زراعات القمح بمركز نقاده
> كشفت التحريات ورود معلومات بقيام عامر . أ . ع -22 سنة- مزارع ومقيم بقرية الزوايدة بنقادة بزراعة نبات البانجو وشروعه فى ترويجها على عملاؤه.

وبتقنين الأجراءات تم استهداف زراعات المتهم بناحيه جزيره الزوايده حيث تم ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع و 193 شجرة من نبات البانجو منزرعة على مساحة 6 قراريط داخل زراعات القمح الخاصة به فتحرر المحضر رقم 204 /2014 اداري مركز شرطه نقادة وتولت النيابة التحقيق.

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