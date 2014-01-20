6.7 مليون دولار حصيلة اليوم الأول لحملة إغاثية بالكويت للسوريين

جمعت حملة "نداء الإنسانية" التى أطلقت أمس الأحد، فى الكويت لدعم وإغاثة الشعب السورى 6.7 مليون دولار أمريكى حصيلة تبرعات مع نهاية أمس.

وتبث فعاليات الحملة التى تستمر لمدة 3 أيام على الهواء مباشرة عبر تليفزيون الكويت الرسمى، حيث تتم إذاعة قيمة التبرعات أولا بأول.

وقال مدير عام "الجمعية الكويتية للإغاثة" جابر الوندة فى تصريحات صحفية مساء الأحد، إن "الحملة تقام بالتنسيق بين الجمعية ووزارة الإعلام، وتليفزيون الكويت، لمواصلة الجهود الرامية إلى إغاثة اللاجئين السوريين فى دول الجوار لسوريا من خلال حملة النداء الموحد الذى أطلقته المنظّمات، والمؤسسات الخيرية فى الكويت تحت شعار (بيت من الكويت).

وتعمل "الجمعية الكويتية للإغاثة" (خيرية)، على إغاثة المنكوبين منذ ما يزيد عن 25 عامًا، وتضم فى عضويتها 16 هيئة ومؤسسة خيرية كويتية.

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