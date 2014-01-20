على بن فليس يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية فى الجزائر

أعلن على بن فليس، الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطنى أمس الأحد، أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية فى الجزائر يوم 17 أبريل نيسان، والتى لم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ما إذا كان سيخوضها، سعيًا للفوز بجولة رابعة فى المنصب أم لا.

وعاد بوتفليقة إلى الجزائر، يوم الخميس، بعد إجراء فحوص طبية فى مستشفى بباريس فى أعقاب إصابته بجلطة، أوائل العام الماضى.

ويقول مؤيدو بوتفليقة إن صحته جيدة، لكن الفحوص أثارت تكهنات بأن الرجل البالغ من العمر 76 عاما، قد لا يسعى لإعادة انتخابه مجددا بعد زهاء عشر سنوات فى إدارة الدولة المنتجة للنفط فى شمال أفريقيا، والحليف لواشنطن فى حربها ضد تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب، وبدأ ابن فليس الحشد لحملته الانتخابية الأسبوع الماضى.

وقال ابن فليس (70 عاما) الذى خسر الانتخابات أمام بوتفليقة فى عام 2004، إنه سيركز على اجتثاث الفساد فى الجزائر، عضو منظمة أوبك والتواصل مع جيل أصغر متحمس للتغيير.

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