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انعقاد مؤتمر جمعية جراحة مناظير المفاصل وإصابات الرياضة المصرية

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انعقاد مؤتمر جمعية جراحة مناظير المفاصل وإصابات الرياضة المصرية انعقاد مؤتمر جمعية جراحة مناظير المفاصل وإصابات الرياضة المصرية

يُعقد مؤتمر جمعية جراحة مناظير المفاصل وإصابات الرياضة المصرية فى الفترة من 27 إلى 28 فبراير المقبل، بمركز تدريب وزارة الصحة بمدينة نصر.

وصرح الدكتور عادل حامد عوض الله، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب الأزهر بنات وأمين عام الجمعية، بأن المؤتمر يناقش الجديد فى جراحة مفصل الركبة، خاصة فيما يتعلق بالعلميات الحديثة الخاصة بالغضروف الهلالى لمفصل الركبة والطرق المختلفة فى خياطة الخضروف، وذلك للحفاظ عليه بدلا من استئصاله، وأيضا سوف يناقش المؤتمر الطرق الحديثة فى جراحة الرباط الصليبى الأمامى والطرق المختلفة فى تثبيت الرباط الصليبى داخل مفصل الركبة، فى حال إعادة بناء الرباط الصليبى الأمامى، وزرع غضاريف مفصل الركبة، خصوصا لصغار السن، حيث يتم أخذ غضاريف من مفصل الركبة وزرعها فى أماكن التقرحات فى مفصل الركبة، والمسئولة عن التحميل والحركة.

وأوضح أن المؤتمر يناقش أيضا الأبحاث المختلفة فى علاج خشونة مفصل الركبة، سواء كان ذلك بالعلاج التحفظى أو جراحة المنظار أو تغيير المفصل.

يحاضر فى المؤتمر عدد كبير من الأساتذة المتخصصين فى هذا المجال من مختلف الجامعات المصرية.
> كما يشارك فيه حوالى 500 طبيب متخصص من مختلف الدول العربية والجامعات المصرية.

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