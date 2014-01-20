الجيش الإسرائيلى يعيد رفات نشطاء فلسطينيين

قال الجيش الإسرائيلى أمس الأحد، إن إسرائيل بدأت فى استخراج رفات عدد من النشطاء الفلسطينيين، لإعادتهم إلى عائلاتهم لإعادة دفنها فى خطوة قد تساهم فى تخفيف حدة التوتر بين الجانبين.

وتجرى إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب محادثات سلام تتوسط فيها الولايات المتحدة لا تظهر مؤشرات تذكر على إحراز تقدم.

وكانت إسرائيل على مدى سنوات تدفن جثث النشطاء الذين يقتلون فى هجمات على إسرائيليين فى مقابر خاصة، وتعيد رفاتهم بين الحين والآخر وعادة ما يكون ذلك فى إطار لفتات أو صفقات لتبادل الأسرى.

وقال ناشط فلسطينى من جماعة تتبنى جهود إعادة الجثث إنه سيتم تسليم رفات 36 من النشطاء لإعادة دفنها، وأضاف الناشط أن رفات أول ناشط نقلت إلى أسرته ببلدة جنين بالضفة الغربية أمس الأحد.

وأحجمت متحدثة باسم الجيش عن تحديد عدد الرفات الذى سيسلم أو هويات القتلى، وقالت إن هذه الخطوة جاءت بعد حكم محكمة إسرائيلية.

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