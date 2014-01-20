بقيادة خليفة ندعم جميع فئات المجتمع

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على تقديم كل الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم ذوو الاحتياجات الخاصة، الذين يلقون كل الرعاية والاهتمام من سموه.

جاء ذلك خلال حضور سموه بقصر النخيل مساء أمس، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» ومؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقوم بموجبها «مساندة» وبطلب من اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالتنفيذ والإشراف على بناء مراكز للرعاية والتأهيل في إمارة أبوظبي.

وقع المذكرة كل من المهندس عويضة مرشد علي المرر الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» ومحمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية.

اهتمام

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «إن مراكز الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة تحظى كذلك بالاهتمام البالغ والمتابعة الحثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحرص على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية من أجل تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والتعليم بمستويات عالمية متطورة إلى منتسبي المؤسسة كافة».

وأضاف سموه إن هذه المراكز ستوفر كل المستلزمات التي يتطلبها ذوو الاحتياجات الخاصة انطلاقاً من الحرص على الارتقاء بمستوى تعليم وتأهيل هذه الفئة.

من جهته أكد محمد محمد فاضل الهاملي أن مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية تستمد رؤيتها من الأهداف الاجتماعية الرئيسية الواردة في أجندة حكومة أبوظبي الرشيدة، والتي تركز على تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والعلاجية المساندة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم للاندماج في مجتمعهم وتمكينهم من ممارسة أدوارهم تجاه أسرهم ووطنهم بكفاءة واقتدار.

خطة

وقال الهاملي «إن المؤسسة تواصل خططها المتكاملة للتطوير والتحسين بهدف الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة إذ تعمل من خلال مجموعة من الخطط والبرامج العلمية على تطوير الخدمات المقدمة في جميع مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها وبما يتوافق مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير العالمية، كما تحرص على استقطاب أفضل الخبرات العالمية المتخصصة للاستفادة من خبراتها وتوظيفها بما يخدم رؤية المؤسسة ويساعد في تحقيق رسالتها».

من جانبه أكد عويضة مرشد علي المرر حرص «مساندة» على تقديم أفضل الخدمات للدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة أبوظبي وبما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030، حيث ستقوم «مساندة» ببناء مراكز حديثة ومتكاملة للرعاية والتأهيل لتقديم خدمة نموذجية لذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة الشرقية والغربية من إمارة أبوظبي.

وثمن المرر جهود مؤسسة زايد العليا في رعاية فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في إمارة ابوظبي وإعدادهم وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع.

مواصفات عالمية

قال عويضة المرر، إن «مساندة» يشرفها أن تقوم ببناء مراكز التأهيل وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويفي بخطط وتطلعات مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية في الوصول بخدماتها إلى جميع المناطق، وتقديم أرقى خدمات الرعاية والتأهيل لفئات ذوي الإعاقة.