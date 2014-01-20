حمدان بن راشد يفتتح «مجمع ورسان» بعد غد

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر سموه في زعبيل مساء أمس، الدكتور فينسي كابلي وزير الدولة البريطاني للأعمال والابتكار والخبرات الزائر.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وبريطانيا، خاصة ما يتصل منها بتبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة لدى كل بلد.

وقد رحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بجميع أشكال التعاون مع المملكة المتحدة، ومع جميع الدول الصديقة، بما يحقق المصالح الوطنية العليا لشعبنا وشعوب هذه الدولة.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين والوفد المرافق للضيف.

افتتاح

من ناحية أخرى، يفتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي مشروع "مجمع ورسان ومركز التحكم في شبكات الكهرباء" الأربعاء المقبل والذي تكلف نحو 300 مليون درهم ويضم اربع محطات للتحكم ومراقبة خطوط النقل 40 كيلو فولط وشبكات النقل والتوزيع الرئيسية وخطوط الضغط المتوسط والتي تشمل اكثر من 28 الف محطة فرعية.

ويضم المركز احدث تكنولوجيا في العالم في مجالات رقابة شبكات الطاقة لضمان اعتمادية النظام الكهربائي.

ويحضر الحفل مطر حميد الطاير رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنواب التنفيذيون للرئيس، ونواب الرئيس، وكبار مسؤولي الهيئة، وحشد كبير من أصحاب المعالي الوزراء ومدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وسيتخلل الافتتاح الإعلان عن افتتاح "مركز القصيص للتحكم بتوزيع الطاقة"، كما سيتضمن حفل الافتتاح جولة تعريفية للمجمع وأقسامه المختلفة التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية المتطورة والأنظمة التكنولوجية فائقة الدقة والكفاءة.