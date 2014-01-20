برنامج أرامكو «إثراء المعرفة» يجذب زوار جدة

تحت شعار "لم تروها من قبل" انطلقت في مدينة جدة فعاليات برنامج أرامكو السعودية "إثراء المعرفة" أحد فعاليات مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، التي تنطوي على قيم معرفية وجمالية، وشهد البرنامج منذ اليوم الأول لانطلاقته إقبالا كبيرا من قبل زوار العروس، وتضمن البرنامج العديد من الفعاليات الشيقة التي تجمع بين المعرفة والترفيه في قوالب فنية تسهم في إيصال المعارف إلى النشء بأساليب ابتكارية سبقت إليها أرامكو كعادتها.

ومن هذه الفعاليات معرض "ألف اختراع واختراع" الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بإنجازات الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي وكيفية إسهام المعارف العلمية والثقافية في وضع أسس الحضارة الحديثة، مثل اكتشاف الدورة الدموية لابن النفيس الذي غير نظريات الطب والعلاج تغييراً جذرياً، والتخدير لابن سينا الذي كان له الفضل في تطور الجراحة الكبيرة والطويلة وخيوط الجراحة من مصارين الحيوان لأبي بكر الرازي والتي بفضلها تطورت الجراحة الداخلية، والإبرة المغناطيسية التي حسنت الملاحة وأسهمت في الاكتشافات البحرية والقارات الجديدة، والمضخة التي اخترعها الجزري وأصبحت أساساً، لمحركات السيارات والقطارات وكذلك الرقاص أو البندول الذي اخترعه ابن يونس المصري لدقة القياس وكانت منه صناعة الساعات، فضلاً عن علم الجبر الذي اخترعه الخوارزمي وهو عالم إسلامي كان له الفضل في تطور علوم الرياضيات والمحاسبة والكمبيوتر، وقوانين الحركة الثلاثة التي اكتشفها المسلمون قبل نيوتن في القرن العاشر الميلادي، وبفضلها قام علم الميكانيكا الحديث وجميع الآلات المتحركة.

المعرض الذي يبرز هذه المنجزات العريقة في قوالب عصرية يهدف أيضا إلى تجذير الحضارة العربية والإسلامية تعزيزاً للهوية الثقافية.

ولقد استقبلت الخيمة المقامة على مساحة 1200 متر مربع عدداً كبيراً من الزوار، وكلهم متلهف لمعرفة هذا الإرث من العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، والذي أسهم في العديد من الاختراعات الحديثة، فقد شاهدوا باهتمام كبير العروض التفاعلية لاكتشافات ابن الهيثم الخاصة بعالم الضوء.

ويضم المعرض جناحين الأول للعرض المسرحي من خلال شاشة عرض على مساحة تتسع ل 120 زائراً في وقت واحد والتعرف على مؤلفات ابن الهيثم من خلال فيلم مدته 10 دقائق يستعرض مؤلفاته القيمة التي تضمنت نظرياته التي كانت الأساس لعلم البصريات استنادا على نظريته الخالدة "الإبصار يحدث بفضل انعكاس النور على الجسم المرئي ودخول هذا الضوء المنعكس إلى العين".

ويشتمل الجناح الثاني على المعرض التفاعلي الذي يضم أقساماً عديدة ومتنوعة مثل الألعاب التفاعلية للحضارة الإسلامية الخاصة بالصغار والكبار ويتم من خلالها توضيح اختراعات ابن الهيثم باستخدام التكنولوجيا التعليمية كما يتم طرح أسئلة متنوعة من خلال العرض المرئي لتحفيز الحضور على المشاركة والتعلم بالتعرف على الحضارة الإسلامية من خلال إجاباتهم.

وتتجلى روعة الإتقان في هذه الفعالية في إيضاح الصورة عن اكتشافات ابن الهيثم من خلال الحجرة المظلمة التي لاتتجاوز مساحتها 12 متراً حيث يتم تطبيق نظرية ابن الهيثم من خلال ثقب دقيق ينفذ على شاشة بيضاء على الاتجاه الآخر، حيث يثبت النور الداخل من الثقب صحة النظرية عاكساً صورة الجسم الصادر عن الضوء، وهو ما أطلق عليه مصطلح "القمرة" لتكون أول حجرة مظلمة في العالم والتي كانت بداية الانطلاق نحو عالم الصورة التي اختزلت عالمنا الحديث.

كما يقدم المعرض نماذجاً من الاختراعات الميكانيكية والابتكارات الطبية، الفلكية، والهندسية التي أنجزها العلماء من الحضارة الإسلامية حيث سيتم عرضها بطريقة تفاعلية جذابة.