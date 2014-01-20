“داعش” يدعو للتصالح مع الجيش الحر قبل جنيف 2

دعا زعيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، «داعش» أبو بكر البغدادي، في تسجيل صوتي له أوردته قناة العربية أمس ، الفصائل المسلحة في سوريا التي تقاتل ضد تنظيمه إلى الصلح والتفرغ لقتال النظام السوري .

وتأتي رسالة البغدادي قبل أيام قليلة على انطلاق مؤتمر السلام بشأن سوريا المعروف بـ”جنيف 2″، والذي قرر الائتلاف السوري المعارض المشاركة فيه بعد أشهر من التردد.

وكان الائتلاف المعارض أعلن في بيان له دعمه “الكامل” لمعركة مقاتلي المعارضة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، معتبرًا أنه من الضروري أن يستمر مقاتلي المعارضة فى الدفاع عن الثورة ضد نظام بشار الأسد وقوى القاعدة التي تحاول خيانة الثورة.

أ.ش.أ