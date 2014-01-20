أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جموع غفيرة تشيع جثامين الفتيات الغريقات

Google+ Print
جموع غفيرة تشيع جثامين الفتيات الغريقات جموع غفيرة تشيع جثامين الفتيات الغريقات

    شعيت جموع غفيرة عصر أمس الأحد جثامين الفتيات الست اللآتي غرقن يوم السبت بمستنقع مائي بالعرمة على طريق رماح - الرياض.

وقال أنور العنزي ابن عم الفتيات وأب اثنتان من الناجيات من الغرق ل"الرياض": كانت الفتيات متجمعات قرب المستنقع وعددهن 8 وسقطت الأولى فنزلت إليها شقيقتها وسُحبت معها ونزلن الأخريات لمحاولة إنقاذهن، إلا أنهن سقطن بنفس الطريقة، وأضاف: قمت أنا وابن عمي بإخراج بناتي الاثنتان اللآتي أنجاهن الله جلت قدرته، وبعد جهد تمكنا من إخراج أربعة منهن وقد فارقن الحياة، ثم حضرت فرق الدفاع المدني وأخرجت اثنتان متوفيتان آخر الليل.

وقدم العنزي شكره وتقديره لجهود النقيب مزيد بن غصن من الدفاع المدني على جهوده الشخصية معهم وتواجده في وقت مبكر.

الجدير بالذكر أن العزاء سيكون في حي النسيم شارع سباء خلف مصرف الإنماء بمنطقة الرياض، أو على جوال أنور العنزي (0558855365)، وأسعد (0500372593).

"الرياض" تتقدم بالعزاء لأباء الفتيات حسين هليل العنزي وشقيقه شحاذة هليل العنزي وأسعد هلال العنزي وكافة أفراد أسرهم. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية