جموع غفيرة تشيع جثامين الفتيات الغريقات

شعيت جموع غفيرة عصر أمس الأحد جثامين الفتيات الست اللآتي غرقن يوم السبت بمستنقع مائي بالعرمة على طريق رماح - الرياض.

وقال أنور العنزي ابن عم الفتيات وأب اثنتان من الناجيات من الغرق ل"الرياض": كانت الفتيات متجمعات قرب المستنقع وعددهن 8 وسقطت الأولى فنزلت إليها شقيقتها وسُحبت معها ونزلن الأخريات لمحاولة إنقاذهن، إلا أنهن سقطن بنفس الطريقة، وأضاف: قمت أنا وابن عمي بإخراج بناتي الاثنتان اللآتي أنجاهن الله جلت قدرته، وبعد جهد تمكنا من إخراج أربعة منهن وقد فارقن الحياة، ثم حضرت فرق الدفاع المدني وأخرجت اثنتان متوفيتان آخر الليل.

وقدم العنزي شكره وتقديره لجهود النقيب مزيد بن غصن من الدفاع المدني على جهوده الشخصية معهم وتواجده في وقت مبكر.

الجدير بالذكر أن العزاء سيكون في حي النسيم شارع سباء خلف مصرف الإنماء بمنطقة الرياض، أو على جوال أنور العنزي (0558855365)، وأسعد (0500372593).

"الرياض" تتقدم بالعزاء لأباء الفتيات حسين هليل العنزي وشقيقه شحاذة هليل العنزي وأسعد هلال العنزي وكافة أفراد أسرهم. (إنا لله وإنا إليه راجعون).