ويلشير: على أرسنال أن يؤمن بقدرته على الفوز بالدوري

لندن / أ ش أ / قال لاعب خط وسط فريق كرة القدم الأول بأرسنال الإنجليزي جاك ويلشير إنه ينبغي على لاعبي الفريق أن يؤمنوا بأنهم يستطيعون الفوز بلقب الدوري هذا الموسم مؤكدًا أنه يرى أن الشعور بالثقة بالنفس سوف يكون هو العنصر الرئيسي الذي سيحسم بطولة الدوري العام الحالي.

وقال ويلشير الذي يبلغ من العمر 22 عاما "يجب أن نصدق أننا قادرون على ذلك، فإذا لم نصدق نحن أنفسنا فإنه لن تكون لدينا فرصة للفوز بالبطولة".

وأضاف "ندخل كل مباراة ونحن نضع في مخيلتنا أننا نحتل صدارة الدوري ويجب أن نظل كذلك".

وذكر لاعب خط الوسط أنه يعتقد أن كافة الاحتمالات واردة بالفعل في بطولة العام الحالي وقال "إن هناك أربعة أو خمسة فرق لها فرصة الفوز باللقب، حيث أنها تتنافس على الصدارة ولكن إذا ما خسر أي منها عددًا من النقاط فإن الوضع سيتغير تماما بالنسبة لها" .. مشيرًا إلى أنه يعتقد أن مانشستر سيتي وأرسنال هما أبرز الفرق التي ستتنافس على اللقب في نهاية المطاف.