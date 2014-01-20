تهتك في الخصية وكسر بـ 3 ضلوع وإصابة 6 لاعبين نتيجة مباراة “دسوق والحامول” بكفر الشيخ

في كارثة كروية جديدة أعادت إلى الأذهان ما جرى في 2012 خلال مذبحة بورسعيد ، تسببت مبارة كرة قدم بين فريقي نادي دسوق ونادي الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، في إحداث إصابات بالغة قد تصل إلى العاهات المستديمة لدى بعض اللاعبين بنادي دسوق الرياضي بعد أن إعتدى عليهم العشرات من جمهور “الحامول” داخل الملعب بالطوب والضرب المبرح قبل نهاية المباراة بدقائق.

ومن جانبه قال عادل حسانين رئيس مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي أن المباراة كانت في إطار دوري الدرجة الثالثة على ملعب نادي الحامول ، مشيرا إلى أنهم حينما وصلوا إلى الملعب وجدوا حشودا كبيرة من الجمهور داخل الملعب وهو ما يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالمسابقة التي لا تصرح للجمهور بالتواجد خلال المباريات ، وهو ما تم الإعتراض عليه بإثبات ذلك أمام حكم المباراة الذي أصر على لعب المباراة على مسئوليته الشخصية.

وأضاف حسانين أن لاعبي فريقه ذهبوا للمباراة بصحبة 5 أعضاء من مجلس الإدارة دون أن يتواجد أي عضو بمجلس إدارة فريق الحامول وهو ما كان أمرا غريبا ، خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير ، مضيفا أن فريقه أحرز هدف التقدم في الشوط الأول ثم عاد فريق الحامول ليحرز هدفين خلال الشوط الثاني أحدهم من ضربة جزاء ، وقبل نهاية المباراة بدقائق إندفع الجمهور إلى داخل الملعب بأعداد كبيرة ليقوموا بالإعتداء على اللاعبين بشكل جنوني ، مما أدى إلى إصابة 6 لاعبين من نادي دسوق بينهم إصابات خطيرة أهمها إصابة لاعب بتهتك في الخصية و آخر بكسور في 3 ضلوع وإصابة زميله في رأسه وإجراء خياطة عاجلة له بـ 6 غرز .

وأوضح حسانين أنه تم نقل اللاعبين المصابين لمستشفى الحامول وتم تحويل لاعبين آخرين إلى مستشفى كفر الشيخ نظرا لإصاباتهم بكسور بالغة ، منتقدا ما وصفه بمجاملة أحمد مجاهدعضو مجلس إدارة إتحاد الكورة لنادي الحامول ب‘تباره أحد أبناء المدينة ، بجانب رد إيهاب مهيطل رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكورة الذي تجاهل الواقعة برمتها ، مشيرا إلى أنهم أثبتوا الحادثة في محاضر رسمية حملت أرقام 1429 جنح الحامول بتاريخ 18 / 1 / 2014 وهو المحضر الذي تم فيه سؤال الضابط الذي كان مكلفا بتأمين المباراة ، بجانب محضر آخر إداري قسم الحامول رقم 471 لسنة 2014 لعدم تأمين المباراة حسب لوائح التحاد. وتابع: قمنا بإرسال فاكسات تشرح ملابسات الواقعة إلى اتحاد الكورة ومنطقة الكورة بالمحافظة ، كما قمنا بالإتصال بالكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لإطلاعه على الواقعة.