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رجال الدين الإسلامي والمسيحي يهنئون محافظ دمياط علي إقرار الدستور

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رجال الدين الإسلامي والمسيحي يهنئون محافظ دمياط علي إقرار الدستور رجال الدين الإسلامي والمسيحي يهنئون محافظ دمياط علي إقرار الدستور

استقبل اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط اليوم ممثلين عن الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة بحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة حيث قدموا التهنئة علي نجاح الاستفتاء علي الدستور الجديد والتي حققت محافظة دمياط فيه
> نسبة عالية في المشاركة في الاستفتاء علية .
> وقد ثمن الشيخ محمد سلامه مدير عام أوقاف دمياط والاب بندليمون راعي كنيسة الروم الارثوذكس جهود المحافظ في دعم عملية الاستفتاء وجولاته المكثفة التى قام بها لتفقد ومتابعة اللجان في جميع مدن ومراكز وقري المحافظة قبل الاستفتاءوأثناءه مما كان له أكبر الأثر في مشاركة المواطنين في عملية الاستفتاء .
> ومن جانبه فقد قال المحافظ أن الجميع أمام لحظة فارقة في تاريخ  وان هناك مسئولية علي الكافة خلال المرحلة المقبلة والتي تتطلب العمل بكل جدية لاعادة مكانة و عظمة مصر .

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