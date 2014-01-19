"القوى العاملة": أبو عيطة تلقى توقيعات بسحب الثقة من "اتحاد العمال" لكنه لم يتخذ قرارا

كتب : وفاء الصعيدي الأحد 19-01-2014 22:38

قال علاء عوض، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، إنه لا توجد أية قرارات من كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، تشير إلى حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأكد "عوض" أن أية قرار بحل مجلس إدارة الاتحاد لن ولم تتدخل الوزارة فيه، باعتبار أنها تحارب أي أشكال التدخل في التنظيم النقابي.

وأوضح عوض، أن أبو عيطة تلقى توقيعات من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لسحب الثقة من المجلس الحالي، إلا أنه لم يتخذ قرارا بشأن ذلك لعدم التدخل في التنظيم النقابي، متابعاً أن هذا يكون بيد الجمعية العمومية للاتحاد وليست الوزارة.