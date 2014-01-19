الآباء البدناء هم الأكثر عرضة لتوريث البدانة ومرض السكر لبناتهم

كشفت دراسة طبية النقاب عن أن النظام الغذائى للأب ووزنه الزائد خاصة فى وقت الإخصاب يؤثر على جينات الجنين ليعرض أطفاله فى حال كونهم بنات إلى زيادة مخاطر الإصابة بالبدانة ومرض السكر.

كما أظهرت التجارب المعملية على فئران التجارب أن إناث الفئران اللاتى يولدن لفئران يعانون من البدانة هم الأكثر عرضة للإصابة بالبدانة وأمراض السكر والسرطان.

وأوضحت الدراسة أن تأثير صحة الأم على أولادها ثبت فى العديد من الدراسات السابقة إلا أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التى تشير إلى وجود علاقة بين صحة ووزن الأب وطبيعة نظامه الغذائى المرتفع الدهون على فرص إنجاب فتيات تعانين من البدانة ومخاطر الإصابة بمرض السكر.

وكان الباحثون قد قاموا بالبحث فى مجموعة إناث الفئران الذين ولدوا لفئران بدناء، حيث لوحظ معاناتهن من سوء تمثيل الجلوكوز فى الدم حتى فى حال اتباع نظام غذائى صحى.

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