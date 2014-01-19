أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الآباء البدناء هم الأكثر عرضة لتوريث البدانة ومرض السكر لبناتهم

Google+ Print
الآباء البدناء هم الأكثر عرضة لتوريث البدانة ومرض السكر لبناتهم الآباء البدناء هم الأكثر عرضة لتوريث البدانة ومرض السكر لبناتهم

كشفت دراسة طبية النقاب عن أن النظام الغذائى للأب ووزنه الزائد خاصة فى وقت الإخصاب يؤثر على جينات الجنين ليعرض أطفاله فى حال كونهم بنات إلى زيادة مخاطر الإصابة بالبدانة ومرض السكر.

كما أظهرت التجارب المعملية على فئران التجارب أن إناث الفئران اللاتى يولدن لفئران يعانون من البدانة هم الأكثر عرضة للإصابة بالبدانة وأمراض السكر والسرطان.

وأوضحت الدراسة أن تأثير صحة الأم على أولادها ثبت فى العديد من الدراسات السابقة إلا أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التى تشير إلى وجود علاقة بين صحة ووزن الأب وطبيعة نظامه الغذائى المرتفع على فرص إنجاب فتيات تعانين من البدانة ومخاطر الإصابة بمرض السكر.

وكان الباحثون قد قاموا بالبحث فى مجموعة إناث الفئران الذين ولدوا لفئران بدناء، حيث لوحظ معاناتهن من سوء تمثيل الجلوكوز فى الدم حتى فى حال اتباع نظام غذائى صحى.

لمزيد من أخبار الصحة ..

دكتورة صيدلانية تقدم نماذج لوجبات مريض السكر

مرض "ست البيت".. من أشهر حالات الإكزيما التى تصيب النساء

استشارى أمراض تناسلية: ختان الإناث لا يقلل الرغبة الجنسية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365