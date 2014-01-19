حمض الهيالورنيك يساعد على إزالة التجاعيد ويحمى المفاصل

أثبتت الأبحاث العلمية الفرنسية، أن حمض الهيالورنيك الموجود فى الفاكهة بنسبة مرتفعة يساعد على إزالة التجاعيد ويحمى المفاصل من خلال زيادة حمض اللزوجية السائل الزلالى الذى يجعل الغضاريف أكثر مرونة وليونة.

وتوصلت أحد معامل العقاقير الطبية الفرنسية إلى إنتاج عقار لهذا الحمض فى صورة حبوب جيلاتينية تحمى من التهاب المعدة والأمعاء وتسمح بوصوله إلى المفاصل لتخفيف الآلام التى يشتكى منها خاصة كبار السن.

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