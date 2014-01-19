عندما يحدث اضطراب فى مستوى الوعى بسبب مرض الكبد فهذا يعنى تفاعل البكتريا الموجودة فى القولون مع بقايا الطعام، وينتج عن ذلك مواد سامة تصل إلى الدم، وتتجه إلى الكبد الذى يلعب دور تخليص الدم من المواد السامة، مما يؤدى إلى تليف الكبد، وبهذا يحدث قصور فى وظائف الكبد، واضطرابات فى الوعى.

تقدم الدكتورة آمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، أنواع الأغذية المناسبة لمرضى الكبد المصاحب باضطراب مستوى الوعى، مشيرة إلى أنه يجب تناول البروتينات النباتية فقط مثل:

> 1- الفول المصفى، البسلة، اللوبيا، الفاصوليا، العدس، الحمص، المشروم، البليلة.

2- اللبن ومنتجاته الزبادى، المهلبية، والعسل الأبيض، الكسترد، الجيلى، أرز باللبن.

3- الخبر الأسمر، الخضروات والفاكهة الطازجة، البطاطس المسلوقة والمهروسة، البطاطا المسلوقة والمشوية.

وأكدت دكتورة آمال فتحى على ضرورة الاهتمام بالسكريات على مدار اليوم، والاهتمام بعمل الحقنة الشرجية باللاكتيلوز وتناول اللاكتيلوز، ناصحة بالابتعاد عن البروتينات بأنواعها مثل:

> 1- اللحوم الحمراء، الفراخ، الأرانب، الأسماك، البط، الحمام، الكبد، الكلاوى، الجمبرى.

> 2- الملح والأطعمة المملحة مثل: الفسيخ، السردين، الرنجة، المش، الجبن الحادق، البسطرمة، اللانشون، المخلل، الطرشى، المعلبات.

3- العصائر المحفوظة، المشروبات الغازية.

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