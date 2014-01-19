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البرغوثي: في الاستفتاء على الدستور.. أبهرتني المرأة

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البرغوثي: في الاستفتاء على الدستور.. أبهرتني المرأة البرغوثي: في الاستفتاء على الدستور.. أبهرتني المرأة

كتب : محمد شريف الأحد 19-01-2014 22:04

أكد محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة "الوطن"، أنه لا يمكن بناء رأي دقيق بخصوص المشاركة الشبابية في الاستفتاء على الدستور الجديد.

وقال البرغوثي خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن هذه المسألة تحتاج إلى سنوات، حتى يتم معرفة فئة الشباب العمرية التي شاركت في الاستفتاء على الدستور.

واستطرد البرغوثي قائلًا: " المشهد غير المعتاد في تاريخ المعاصر أبهرني، وهو مشاركة المرأة بكثافة ولأول مرة في الاستفتاء على الدستور بهذا الزخم".

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