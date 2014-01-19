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الكردوسي: لا أعترف بـ25 يناير.. وأطلق عليها لفظ "ثورة" مجازا

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الكردوسي: لا أعترف بـ25 يناير.. وأطلق عليها لفظ "ثورة" مجازا الكردوسي: لا أعترف بـ25 يناير.. وأطلق عليها لفظ "ثورة" مجازا
نائب رئيس تحرير "الوطن": لا توجد إحصائيات تثبت غياب الشباب عن الاستفتاء

كتب : محمد شريف الأحد 19-01-2014 22:14

أكد الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، نائب رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنه لا توجد أية إحصائيات تثبت غياب الشباب عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور.

وأوضح الكردوسي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه كان من المؤيدين لـ25 يناير لكنه تراجع عن هذا التأييد، مشيرًا إلى أنه منذ 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو شهدت البلد خرابا كبيرا، وأن ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح المسار الخاطئ التي كانت تسير عليه 25 يناير.

واستطرد نائب رئيس التحرير قائلا: "رموز 25 يناير عجزوا عن حمايتها من الإخوان"، واصفًا ثورة 25 يناير بأنها مظاهرات وليست ثورة بالمعنى الصحيح، ولكنه يطلق لفظ "ثورة" مجازا.

واختتم الكردوسي تصريحاته مؤكدًا أن 25 يناير اعتمدت على المصالح الشخصية، وتوجد بها شبهات كثيرة.

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