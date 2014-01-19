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"السناوي": السيسي حسم قرار الترشح.. وكلمة "منصور" ألمحت أنه الرئيس القادم

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"السناوي": السيسي حسم قرار الترشح.. وكلمة "منصور" ألمحت أنه الرئيس القادم "السناوي": السيسي حسم قرار الترشح.. وكلمة "منصور" ألمحت أنه الرئيس القادم

كتب : محمد عاشور الأحد 19-01-2014 22:16

قال الكاتب عبدالله السناوي إن الدستور الجديد يعطي للرئيس حق تعديل خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، دون الحاجة إلى إعلان دستوي كبير.

وأشار السناوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، إلى أن هناك توافق شعبي كاسح على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.

ونوه السناوي، بأن كلمة الرئيس عدلي منصور، اليوم، كان بها إشارة ضمنية قوية إلى الفريق أول عبد الفتاح بأنه رئيس المقبل، عندما أكد أن الرئيس المقبل سيكون على قدر المسؤولية لاستكمال تحقيق آمال الشعب، ثم أتبعها بشكر رجال القوات المسلحة، مؤكدا بأنه لديه معلومات بأن السيسي حسم أمره بترشحه للرئاسة، وتابع "سأدعم الفريق السيسي في الانتخابات المقبلة".

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