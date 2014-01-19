رئيس التحكيم بمهرجان السينما الأوروبية: مصر آمنة بخلاف ما يدعى الإعلام

قال المخرج الروسى فلاديمير منشوف، رئيس لجنة التحكيم بمهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية، إنه متواجد فى مصر منذ يومين، ولم يشعر بأى قلق، كما تدعى وسائل الإعلام، موضحًا أنه قرأ فى الصحف أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وأوقات صعبة، وهذا على خلاف الواقع.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية، مساء اليوم بقاعة المؤتمرات، بحضور محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين والناشط السياسى جورج إسحق والناقد السينمائى طارق الشناوى، والأديب بهاء طاهر وممثل الاتحاد الأوروبى البرتو مارسيلى وكمال عبد العزيز نائبًا عن وزير الثقافة وسفير صربيا لدى مصر ومحمد كامل القليوبى رئيس مؤسسة نون للثقافة والفنون وماجدة واصف رئيس المهرجان والفنان المصرى نور الشريف والفنان الروسى فلاديمير منشوف، وكوكبة من صناع السينما المصرية والأوروبية.

وأضاف أن أى دولة تمر بما تمر به مصر، كانت قد أجلت انعقاد مهرجان السينما لسنة أو أخرى، إلا أن مصر لم تفعل ذلك ونجحت فى إقامة المهرجان للدورة الثانية على التوالى، وضرب مثل قائلاً: "دع الحرب للحرب ولكن يجب أن يكون الغداء فى موعده".

وتتابع سيكون لدينا أيام لنتناول الغداء الروحى ونشاهد مع لجنة التحكيم أفلامًا سينمائية لأبطال وفنانين موهوبين.

وقال اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، إن استضافة الأقصر لمهرجان السينما المصرية الأوروبية هو حدث سيسجل فى تاريخ الأقصر، عاصمة السياحة والثقافة فى مصر، بل والعالم.. مشيرًا إلى أن المهرجان يعمل على ترسيخ المكانة الثقافية العالمية التى تستحقها الأقصر.

> وأعرب المحافظ عن عميق امتنانه وتقديره لمؤسسة "نون" للثقافة والفنون، ورعاة المهرجان ومن قاموا بدعمه، وعلى رأسهم وزارات الثقافة والسياحة والخارجية والإعلام والآثار و"مصر للطيران" وكل الجهات التى ساهمت فى تنفيذه.

وأضاف أن استضافة الأقصر لهذا المهرجان يحمل ذلك دلالات كثيرة على رأسها استعادة الأمن والأمان والاستقرار لافتًا إلى تزامن المهرجان مع احتفال مصر بالدستور الجديد الذى يؤكد أصالة الشعب وإصراره على السير فى طريق الحرية والديمقراطية.

ودعا المحافظ كل صناع السينما إلى التعرف على الإمكانات الهائلة للمحافظة ثقافيًا وسياحيًا وأثريًا، وإلى تصوير أعمالهم فى الأقصر أول من علمت البشرية العلوم والفنون مؤكدًا أن المحافظة على استعداد كامل لتقديم كل الخدمات والتسهيلات المطلوبة لتصوير الأفلام، والتى ستلقى إقبالاً عالميًا لما للأقصر من شهره تاريخية يعلمها الجميع.

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