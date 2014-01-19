متمردون بالسودان يعلنون قتلهم لعشرات من الجنود فى ولاية النيل الأزرق

وقعت معارك بين المتمردين والقوات المسلحة السودانية فى ولاية النيل الأزرق، أكد المتمردون على إثرها أنهم قتلوا عشرات الجنود وأعطبوا دبابات، بينما قالت القوات المسلحة إنها ألحقت الهزيمة بالمتمردين.

وقال متمردو الجيش الشعبى لتحرير السودان فرع الشمال فى بيان، إنهم توصلوا إلى تدمير رتل للحكومة فى ملكان، الجمعة، واستولوا على دبابتين وأسلحة مختلفة.

وأكدت الخرطوم من جهتها احتلال هذه المنطقة. وأوضح المتحدث باسم الجيش السودانى الصوارمى خالد سعد لوكالة فرانس برس، أن هذه المعارك وقعت قبل عشرة أيام وجاءت لمصلحة الجيش.

وتحظر السلطات السودانية العبور إلى هذه المناطق أمام المساعدات الإنسانية والصحفيين والدبلوماسيين، ما يجعل التحقق من هذه المزاعم أمرًا صعبًا للغاية.

وأعلنت السلطات السودانية فى نوفمبر عملية لسحق المتمردين فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث يقول متمردون متحدرون من أتنيات مختلفة، أنهم مهمشون من قبل النخب العربية فى الخرطوم.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد سببت المعارك التى تطال جنوب كردفان والنيل الأزرق بصورة متقطعة، أزمة إنسانية خطيرة تؤثر على أكثر من مليون شخص.

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