وزير سورى: 21 مليار دولار أضرار الأزمة حتى2013

بلغت أضرار الأزمة السورية منذ اندلاعها منتصف مارس 2011 ولغاية الآن أكثر من 21 مليار دولار، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" القريبة من السلطات عن وزير سورى اليوم الأحد.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجى فى تصريح للصحيفة "إن إجمالى قيمة الأضرار حتى نهاية العام الماضى بلغت أكثر من 3250 مليار ليرة سورية (21،6 مليار دولار)".

وأوضح غلاونجى أن الأضرار المباشرة بلغت 722 مليار ليرة (4،81 مليار دولار) والخسائر غير مباشرة 2528 مليارا (16،8 دولار)، مشيرا إلى أن "هذا الرقم فى تصاعد نتيجة عمليات الجرد المستمرة للأضرار".

وكان رئيس الوزراء السورى وائل الحلقى أعلن فى أكتوبر 2013 أن تقديرا أوليا للإضرار الناتجة عن النزاع السورى المستمر يصل إلى نحو 16 مليار ونصف مليار دولار فى منشآت القطاعين العام والخاص.

وقال غلاونجى إن الحكومة رصدت لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين للعام الحالى خمسين مليار ليرة أى بزيادة عشرين مليار عن رصيد العام الفائت الذى بلغ ثلاثين مليار ليرة.

وأشار المسئول السورى إلى أن "الحكومة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار من الموازنة العامة للدولة من دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى"، بحسب الصحيفة.

وتضررت كل القطاعات الاقتصادية بشكل هائل من النزاع الذى أوقع حتى اليوم أكثر من 130 ألف قتيل. إذ انخفضت الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية إلى ما يقارب الصفر، بحسب خبراء.

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