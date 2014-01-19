بالفيديو| نشطاء في وقفة الإفراج عن المعتقلين أمام "الصحفيين": السيسي يحمي رجال مبارك

كتب : أروا الشوربجي منذ 5 دقائق

نظم عشرات النشطاء وقفة اليوم أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، من شباب القوى الثورية الذين تم القبض عليهم خلال القترة الأخيرة، وردد المتظاهرون هتافات منها، "اقتل واسجن واسحل فينا.. فكرك يعني مش هنثور".

وقال زيزو عبده عضو حركة شباب 6 أبريل والقيادي بجبهة طريق الثورة، خلال الوقفة، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان في المجلس العسكري الذي عينه الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويحمي رجال نظامه، مضيفا أن الوقفة خاصة بالمعتقلين والإفراج عن كل شباب ثورة 25 يناير من داخل السجون، وإن الجبهة والتي تضم عددا كبيرا من الثوار ستشارك في الذكرى الثالثة للثورة، ولديهم أهداف محددة ومطالب للثورة لم تتحقق حتى الآن.

ونفى زيزو وجود أي تنسيق بينهم وأعضاء جماعة الإخوان المحظورة، كما تناقلت عدد من وسائل الإعلام، مضيفا أنهم سينزلون بشكل مستقل وأكد أنهم ضد ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، لأن من أهداف الثورة "الدولة المدنية".