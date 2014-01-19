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قيادي إخواني هارب في رسالة لقادة التحالف: ضباط الشرطة ليس لهم ثمن في 25 يناير

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قيادي إخواني هارب في رسالة لقادة التحالف: ضباط الشرطة ليس لهم ثمن في 25 يناير قيادي إخواني هارب في رسالة لقادة التحالف: ضباط الشرطة ليس لهم ثمن في 25 يناير
فهمي: سنوافيكم بعناوين "الانقلابيين" من ضباط الجيش والشرطة والقضاة والإعلاميين للقبض عليهم

كتب : لطفى سالمان منذ 50 دقيقة

وجه رضا فهمي، القيادي الهارب بتنظيم الإخوان، رسالة إلى أعضاء الإخوان وقيادات ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية"، طالبهم فيها بمعاملة ضباط الشرطة مثل "البلطجية" فى 25 يناير وقتلهم، وتشكيل ما يسمى بـ"جيش الدفاع الشعبي"، والقبض على عدد من القضاة والإعلاميين، وهي التصريحات التي تتطابق مع خطة التنظيم الدولي للإخوان لمظاهرات 25 يناير، والتى انفردت بنشرها "الوطن" منذ أسابيع.

وقال فهمي في رسالته التي نشرها على "فيس بوك": "إلى قادة التحالف، نُثمن جهودكم وأعمالكم، ولكن أحب أن أذكركم أننا بصدد موجه ثورية جديدة وليس معارضة فقط، وهناك فارق كبير بين الثورة والمعارضة، ولذلك لابد من عمل الآتي حتى تكلل جهودنا جميعاً بالنجاح ونقتص لشهدائنا ونصحح مسار ثورتنا:

1- إصدار قرار فوري عاجل من التحالف بإعلان وزارة الداخلية منظمة إرهابية.

2 - دعوة جميع أفراد الداخلية إلى عدم الخروج من بيوتهم من الآن، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن يتواجد بالشارع من الآن إلى يوم 25 يناير فسيعامل معاملة البلطجية.

3 - مناشدة أهالي أفراد الأمن المركزي استدعاء أبنائهم خشية قتلهم أو إصابتهم يوم 25 يناير، وأنهم من يدفعون الثمن في المواجهات، وأن الضباط وأمناء الشرطة يدفعونهم للموت من أجل الحفاظ على بلطجية النظام.

4 - دعوة البلطجية بعدم نزول الشارع يوم 25 يناير، وتحذيرهم بأنه من سيمسك به فلن يكون له ثمن.

5 - إعداد مجموعات للسيطرة على المراكز الحيوية في البلد.

6 - تشكيل لجان شعبية، يتم تطويرها في أسرع وقت ممكن لجيش دفاع شعبي.

7 - سنوافيكم لاحقا بعناوين وأسماء وتليفونات بعض الانقلابيين من ضباط الجيش والشرطة والقضاة والإعلاميين، الذين شاركوا أو دعموا أو حرضوا على قتل المتظاهرين السلميين، حتى يتم القبض عليهم في التوقيت المناسب، والقائمة الأولى سنرفعها في أقرب فرصة على الصفحة، وتشمل ضباط الشرطة المطلوب القبض عليهم.


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رسالة رضا فهمي القيادي الإخواني الهارب

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