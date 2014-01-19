بالفيديو - جماهير الزمالك تقتحم المدرجات.. وتخرج سريعا

اقتحمت جماهير الزمالك مدرجات استاد القاهرة الذي يستضيف مباراة الفريق الأبيض أمام حرس الحدود في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ونجح عدد من مشجعي الزمالك في الدخول للمدرجات، وأشعلوا الشماريخ وألقوها على أرض الملعب قبل الخروج سريعا.

واستكمل حكم اللقاء المباراة بعدها بشكل عادي.

وقامت قوات الأمن بمطاردة أفراد المجموعة خارج الملعب، بعدما أطلقوا الشماريخ والألعاب النارية.

وكانت مجموعة "وايت نايتس" المنتمية للزمالك قد هددت باقتحام مدرجات مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش في الجولة السابقة، إلا أنها فشلت في دخول ملعب الدفاع الجوي.

وتنص لائحة العقوبات للجنة المسابقات على:

- تطبق العقوبات على الفريق الذي اقتحم جماهيره المدرجات سواء كان يخوض اللقاء على ملعبه أو ملعب آخر.

- في حالة اقتحام الجمهور للمدرجات لن يتدخل الأمن، وسيتركهم يصلون إلى المدرج.

- ينتظر حكم المباراة من 10 دقائق إلى ربع ساعة، وفي حالة عدم الانصراف يطلق صافرته معلنا هزيمة الفريق الذي اقتحم جمهوره الملعب بهدفين نظيفين بجانب غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

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