بالفيديو - الزمالك يتعثر أمام الحدود

تعثر الزمالك للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما تعادل مع حرس الحدود 1-1 في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز مساء يوم الأحد.

تقدم محمد إبراهيم للفريق الأبيض من ركلة جزاء، سجلها بتصويبة متقنة في منتصف المرمى بعدما موه حارس الحدود بجسده.

سارت المباراة في طريق انتصار الزمالك، ووضح كأن الفريق الأبيض سيرفع رصيده لـ12 نقطة من 4 مباريات.

لكن أحمد سالم صافي اقتنص التعادل لحرس الحدود من بينية وضعته في مواجهة عبد الواحد السيد، ليسجل.

ولولا تألق عبد الواحد السيد، لسجل حرس الحدود الهدف الثاني.

وخرج الزمالك بنقطة، رفعت رصيده لـ7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة.

سيطرة بيضاء

سيطر الزمالك على إيقاع اللعب في بداية المباراة، حتى حصل إبراهيم على ركلة جزاء إثر مهارة كبيرة في مراوغة رقيبه.

واعتمد الحدود على هجمات مرتدة سريعة.

تصدى عبد الواحد السيد لفرصتين متتاليتين قبيل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، سار اللقاء على النهج نفسه.

لكن هجمات الحدود زادت فاعليتها، وتحولت لهدف من خطأ في تمركز الخط الخلفي للزمالك.

وحاول الزمالك الاستفاقة، لكن دون جدوى.

بل وكاد الزمالك أن يخسر بتصويبتين لإينو بقدمه ورأسه، لكن عبد الواحد السيد نجح في إنهاء المباراة للفريق الأبيض بنقطة.

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